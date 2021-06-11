«Вам что, деньги не нужны?»: эксперты во Владивостоке рассказали, как разоблачить финансовых мошенников

Мошенники часто используют СМИ как рекламную и имиджевую площадку. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Дальневосточных журналистов научили распознавать финансовых мошенников. Дискуссия «Хайпы в сети: на чем «раскручиваются» финансовые пирамиды и как предостеречь от них» прошла в первый же день VIII Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке под чутким руководством специалистов Банка России и независимых экспертов.

Спикеры подчеркнули, что мошенники часто используют СМИ как рекламную и имиджевую площадку. Журналисты же могут не понять, что это недобросовестные клиенты, или же осознанно пойти на риск. Также существует вероятность, что работники средств массмедиа могут делать это целенаправленно, чтобы разоблачить незаконные схемы.

Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, как Центробанк выявляет мошенников. Также спикер остановился и на принципах формирования списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Этот список был впервые опубликован неделю назад.

– Существуют критерии, о которых мы рассказываем, публикуем их на сайте, и ими может воспользоваться любой гражданин. Это наличие лицензии у компании, предоставление сведений о том, за счет чего потребитель может получить прибыль, характер деятельности организации, агрессивная реклама и так далее. При этом каждый из этих критериев сам по себе может и не являться однозначно негативным, мы смотрим их в совокупности, – отметил Валерий Лях.

Независимые эксперты уделили внимание журналистским расследованиям и их правильному ведению, объяснили, чем будет полезна информация от Банка России, где и как добывать данные самому.

Своими опытом и методами фактчекинга поделились управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин и основатель проекта по финансовой грамотности «Вкладер» Олег Анисимов (участвовал онлайн).

В конце мероприятия эксперты ответили на вопросы журналистов о том, что делать тем, кто все-таки стал жертвой финансовых пирамид и других мошенников. Главный совет – не молчать, сообщать в Банк России и правоохранительные органы. Это повышает шансы пресечения деятельности мошенников в самом начале и сводит финансовые потери к минимуму.

Посмотреть запись дискуссии можно здесь.