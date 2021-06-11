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Владивосток11 июня 2021 6:59

Ну какова красота. Жители Владивостока очарованы новым необычным арт-объектом

В центре города теперь появилась огромное произведение искусства, в качестве полотна – здание
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Теперь здесь будет новая фотозона.

Теперь здесь будет новая фотозона.

Фото: Кристина ГРИН

Владивосток славится своими необычными граффити. В них есть какой-то свой стиль, словно некий своеобразный приморский почерк. Рисунки разных размеров, форм и тематик так и притягивают к себе внимание не только гостей краевого центра, но и местных жителей. Однако этот арт превзошел все ожидания.

В центре Владивостока на фасаде здания по адресу: улица Семеновская,3, появилось настоящее произведение искусства. На первый взгляд может показаться, что рисунок вдохновлен сказочными персонажами, но нет. Как отмечают знатоки, все герои картины либо когда-то жили в краевом центре, либо гостили здесь.

Автор арт-объекта не скупился на краски, поэтому изображение получилось очень ярким и динамичным. Пройти мимо этого дома теперь просто невозможно – оно притягивает к себе все внимание. Разумеется, те, кто уже увидел арт, были очарованы. Они очень надеются на то, что никому не придет в голову портить картину.