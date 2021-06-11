Что ты сказал про мою маму? В Приморье расследуют жестокое преступление со смертью

На скамье подсудимых вскоре окажется 19-летний приморец. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного против 19-летнего жителя Приморья. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которой повлекло за собой смерть. Как оказалось, случилось все еще ночью 22 февраля 2021 года в поселке Новошахтинский. Там в квартире дома по улице Юбилейная парень переборщил с горячительными и пошел на преступление.

- В ходе беседы он узнал, что один из присутствующих грубо оскорблял его мать. Обвиняемый стал предъявлять претензии 37-летнему мужчине и при этом избивать его. Он нанес потерпевшему не менее 9 ударов руками и ногами по голое и телу. На следующий день, потерпевший от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

Следователи собрали достаточно улик для доказательной базы, поэтому головное дело уже направлено в суд вместе с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.