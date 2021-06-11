Алексей Козицкий: донорство – это самый простой способ помочь человеку, попавшему в беду. Фото: Екатерина Тихая.

Спасти жизнь другого человека и стать своего рода героем может каждый, как бы это патетично не звучало. Такая возможность существует ежедневно, но люди об этом забывают. Поэтому и появился Всемирный день донора крови, который вся планета отмечает 14 июня. Дата призвана привлечь внимание всех неравнодушных к проблеме, просветить общество и рассказать о потребности в безопасной крови. В этом году лозунгом кампании стала фраза «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».

Отмечает этот День и Владивосток. Всю неделю в Краевой станции переливания крови (Октябрьская, 6) принимала граждан под тем самым лозунгом. Традиционно депутат Законодательного собрания Приморского края Алексей Козицкий, при поддержке партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и интернет-провайдера «Подряд» не остались в стороне и приняли участие в сдаче донорской крови.

Символичные сердца-антистресс подарили донорам интернет-провайдер «Подряд», депутат Законодательного собрания Приморского края Алексей Козицкий. Фото: Екатерина Тихая.

– Я сдаю кровь каждый год, считаю, что это очень правильно и благородно. Донорство – это самый простой способ помочь человеку, попавшему в беду. В крови нуждаются люди, которые попали в ДТП, роженицы в роддомах, дети, которые страдают онкогематологическими заболеваниями. Донорство нужно еще и нам: чем больше доноров, тем более здоровое общество. И, несмотря на то, что в Приморском крае количество доноров достаточное и крови у нас в избытке, этот показатель никогда не бывает большим. Помочь человеку, которого не знаешь, особенно ребёнку, это благородно вдвойне, – считает Алексей Козицкий, который донорствует уже восемь лет.

«Чем больше доноров, тем более здоровое общество». Фото: Екатерина Тихая.

11 июня первые доноры получили сладкий подарок к чаю и символичные сердца-антистресс от «Подряда» и Алексея Козицкого. Это ежегодная акция, которая помогает поделиться частичкой себя с неизвестным человеком и сделать мир чуточку лучше.