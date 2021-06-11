Хирургическое отделение Дальзаводской больницы оборудуют с японским шиком

Работы завершатся уже в этом году. Фото: Дальзаводская больница.

Во Владивостокской клинической больнице №4 полным ходом идет ремонт. Впервые здание 1958 года обновляют капитально. Работники планируют завершить обновление уже в октябре этого года. В краевом минздраве обращают внимание на то, что новый корпус будет содержать в себе современную отделку, зоны для персонала и пациентов. Эту идею, кстати, переняли у лучших японских клиник. На первом этаже больницы появится отделение реабилитации. Более того, оборудование для него уже совсем скоро установят.

- Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Сейчас полы и перегородки, дверные проемы выполнены из деревянных конструкций. Это, во-первых, пожароопасно, не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического режима. А, во-вторых, за столько лет все материалы значительно износились, – подчеркнула главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья отмечают, что в больнице уже установили новые окна. Сейчас там меняют системы тепло и водоснабжения. Впереди у ремонтников – внутренняя отделка здания.

Кстати, на ремонт Дальзаводской больницы из бюджета края направлено больше 200 миллионов рублей.