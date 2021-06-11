Вкусная еда и красивая одежда: во Владивостоке пройдет интересная встреча

Организаторы приглашают всех желающих. Фото: Милана СОКОЛ

Поесть национальной вьетнамской еды и посмотреть на красивые одежды сможет любой желающий житель Владивостока. Генеральное консульство Вьетнама проводит мероприятие в рамках цикла «Дорогами дружбы: встречи в АТР».

Встреча пройдет 29 июня в 16:00 в Приморской краевой библиотеки имени А.М. Горького. Гости поучаствуют в мастер-классе по приготовлению национального вьетнамского блюда. Также в программе заявлены показы традиционной одежды и женского платья аозай. Кроме того, на мероприятии выступят вьетнамские и российские студенты и юные артисты Владивостокского городского Дворца детского творчества.

На встрече будет Генеральный консул Вьетнама Нгуен Хоанг Вьет. К участию приглашаются все желающие, вход свободный.