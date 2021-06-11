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Владивосток11 июня 2021 11:34

Стало известно, когда закончится дождь во Владивостоке

Для некоторых районов региона непогода продержится подольше
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Жителям дальневосточной столицы придется немного потерпеть.

Жителям дальневосточной столицы придется немного потерпеть.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 июня Приморье оказалось во власти дождливого циклона. Осадки начались с самого утра и не прекращаются до сих пор. Самый очевидный вопрос – когда же перестанет лить? Как сообщают специалисты, уже в субботу, 12 июня, дожди пойдут на убыль, но не прекратятся. В некоторых районах региона сохранятся ливни с грозами и порывистым ветром. Максимальные температуры воздуха в крае в пределах +20 +29 градусов. К сожалению, солнечно не будет ни 13, ни 14 числа.

- Во Владивостоке предстоящей ночью дождь прекратится, появится туман. Днем прояснит. В субботу, 12 июня, днем в основном будет без осадков, но в вечерние часы небольшой дождь может пройти. Температура в ночные часы +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градуса. В воскресенье, 13 июня, день обещает быть теплым, +22 +26 градусов. Вечером могут собраться дождевые облака, вероятен небольшой кратковременный дождь, - рассказывают специалисты портала «Примпогода».

14 июня существенных осадков в дальневосточной столице не ожидается. Днем температуры воздуха будут в пределах +15 +18 градусов. Ветер юго-восточный.