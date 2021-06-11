«Грозный» с ружьем. В Приморье расследуют жестокое убийство сына

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Антон ФОКИН

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Убийство». На скамье подсудимых вскоре окажется житель Яковлевского района. Как удалось выяснить следствию, преступление было совершено еще в феврале 2021 года в селе Андреевка. Самое жуткое в этой истории то, что в трагедии замешан отец, его ребенок и сильное алкогольное опьянение.

- Между отцом и его сыном, 1994 года рождения, возникла ссора. В ходе конфликта фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в грудь своему сыну. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине грозит серьезное тюремное заключение.