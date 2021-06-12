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Владивосток12 июня 2021 5:01

«Что с ним не так»: водитель Lexus не пропустил скорую во Владивостоке

Однако после вмешательства полиции, ситуация разрешилась
София МИХАЙЛОВА
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Фото: instagram.com/dps_vl.

Фото: instagram.com/dps_vl.

Вопиющий инцидент произошел во Владивостоке. Дорогу у придомовой территории не поделили Lexus и карета скорой помощи, сообщает РИА VladNews. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Инцидент произошел у дома по Океанскому проспекту, 105. По неизвестным причинам водитель авто марки Lexus отказался пропускать машину скорой помощи, а разъехаться там двум автомобилям оказалось невозможно. У скорой, к слову, даже горели проблесковые маячки. Очень долго водитель иномарки препирался и «стоял на своем», не собираясь уступать дорогу. Кто-то из соседнего дома даже усел заснять происходящее на камеру мобильного телефона.

Чуть позже к ситуации подключились сотрудники полиции. После общения водителям Lexus с правоохранительными органами проехать скорой помощи все же удалось. В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

Ролик, снятый на телефон, уже облетел социальные сети и получил массу негативных комментариев в адрес водителя дорогой иномарки.

- Вот за такое права бы лет на пять забирать, чтоб прочувствовал, - пишут пользователи Инстаграм.

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