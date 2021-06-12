Угодил в западню. В Приморье иномарка провалилась в яму, раскопанную на трассе

Фото: предоставлено читателем «КП».

Жаркий летний день вскружил голову всем приморцам. В субботу, 12 июня, в Большом Камнем водитель авто марки Daihatsu Terios не успел вовремя среагировать и угодил в раскопанную на трассе яму.

Инцидент произошел в районе улицы Лебедева. Там сейчас проводятся дорожные работы. Специалисты вырезали кусок асфальта на этом участке трассы. Из-за этого там образовалась внушительных размеров яма. Почему водитель иномарки ее не заметил - до сих пор остается загадкой. Ему даже каким-то образом удалось проскочить через огромную кучу земли, предшествующую яме.

Естественно, машина потеряла равновесие и частично влетела в яму, перевернувшись набок. По предварительной информации, из людей никто не пострадал. Опасное место сейчас огорожено лентами с двух сторон.

Daihatsu Terios

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