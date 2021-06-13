«Солнышко, найдись»: во Владивостоке пропала девушка с яркой внешностью

Жительница приморской столицы исчезла 11 июня. Фото: Инстаграм «ПримПоиск».

Во Владивостоке пропала девушка. Волонтеры уже начали поиски, сообщает «КП-Владивосток».

Наира Агекян, 31 год (1989 года рождения), 11 июня вышла из дома с белым пакетом, черной сумкой и зонтом и не вернулась, пишут волонтеры «ПримПоиска». До настоящего времени местонахождение девушки неизвестно.

В ориентировке даны следующие приметы: рост 155-158 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета: длинная серая кофта без застежек, платье черное, серые туфли.

Активисты поисковой группы просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, позвонить по телефонам: +7 964 443 26 76, +7 914 721 22 32.

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