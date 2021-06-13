Каста во Владивостоке предложила случайному зрителю выйти на сцену и спеть вместо Змея. Вот что из этого вышло. Видео

Зритель вышел на сцену спеть вместе с Кастой Фото: Сергей БАЛАНОВ

Трудно представить чувства фаната, которому прямо во время концерта предлагают выйти на сцену и спеть вместе с любимой группой. Такое возможно вообще? Возможно! Именно это и случилось во Владивостоке в субботу, 12 июня, во время концерта группы Каста на набережной Амурского залива.

Прямо посреди концерта участники группы – Влади, Шим, Хамиль – предложили любому зрителю выйти на песню «Скрепы» и зачитать куплет Змея (Антон Мишенин), который не смог приехать из-за коронавируса. Зрители сначала не поверили, но один смельчак все-таки нашелся и вышел на сцену. На вопрос, как зовут, он представился – Соловей. Но соловьиной трели у него не получилось. Когда началась музыка, парень просто растерялся. Трек поставили заново, но со второго раза Соловей не запел – не смог подавить мандраж, возникший от осознания, что стоишь на сцене рядом со своими кумирами.

Первым вышел Соловей, но трели не получилось Фото: Сергей БАЛАНОВ

Соловья сочувственно проводили, а вместо него на сцену поднялся другой молодой человек, назвавший себя Витас. Парень вел себя увереннее и даже сразу раскрыл секрет, что сам он тоже из Ростова-на-Дону, как и участники группы Каста. То есть получилась полноценная замена Змею.

Витас смог вовремя вступить и почти без заминок исполнить свою партию. А на припеве и вовсе показал шикарный вокал. Участники группы пошутили, что парень обязан поехать с ними дальше в тур, пока болеет Змей.

А Витас стал звездой вечера Фото: Сергей БАЛАНОВ

Следующий трек «На том конце» тоже предполагал партию Змея, и на сцену поднялась девушка по имени Оля. Вообще, к тому моменту подняться на сцену и выхватить свою минуту славы, а также возможность сделать селфи с артистами и пожать им руку хотел, наверное, каждый присутствовавший. Но повезло только Оле, которая, кстати, тоже справилась с задачей прекрасно.

Девушка Оля тоже не растерялась Фото: Сергей БАЛАНОВ

и спела про тонкий конец Фото: Сергей БАЛАНОВ

Остальные треки Каста исполняла втроем, либо включая фонограмму на куплетах Змея, как было на треке «Прошел через», либо закрывая партии своими силами.

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