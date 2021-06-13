Шестилетнее затишье прервано. Во Владивосток возвращается «Уровень шума»

Оценивать фильмы с помощью криков и шума будут зрители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После шестилетнего перерыва во Владивосток возвращается молодежный кинофестиваль «Уровень шума», он пройдет в кинотеатре «Москва». С 25 июля приморцы смогут увидеть восемь короткометражных фильмов от своих земляков. Оценивать увиденное также будут жители края.

Организатор фестиваля отмечает, что в «Уровне шума» смогут принять участие молодые и начинающие кинематографисты со всего Приморья. Никаких возрастных ограничений.

В этом году у фестиваля задано направление: короткометражки до 15 минут должны быть по рассказам писателя-фантаста и сценариста Сергея Лукьяненко. Авторам дали совет: не слишком увлекаться визуальными сюжетами, а лучше уделить внимание сюжетной линии. Жанр и исполнение – на усмотрение кинематографистов. Также фильм не должен содержать нецензурной лексики, пропаганды насилия.

Интересно, что кинофестиваль пройдет по олимпийской системе: участников жеребьевкой разделят на пары, которые по очереди покажут свои картины. Зрители же, в свою очередь, криками, возгласами и топотом определят победителя. Призовой фонд для победителей составляет 50 тысяч рублей.

Работы принимаются на электронную почту urovenshuma@list.ru до 20 июля включительно. Фильм необходимо загрузить на любой файлообменник. В письме нужно указать ФИО заявителя, возраст, название и синопсис работы, хронометраж, контактные данные и ссылку на фильм.

Жюри отберет восемь работ, которые и покажут на большом экране в кинотеатре «Москва».

Стоит отметить, что последний пятый кинофестиваль «Уровень шума» проходил аж в 2014 году. За пять лет существования было показано 40 фильмов от местных авторов, а сумма, которую они выиграли, достигла 260 тысяч рублей.

Фестиваль «Уровень шума» состоится 25 июля в кинотеатре «Москва». Показ начнется в 14 часов. Вход для зрителей бесплатный.