Полгода без зарплаты: работники «Терней Золото» не видели денег с декабря

Работникам золотодобывающего предприятия не выплачивали полагающуюся зарплату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работникам ООО «Терней Золото» с декабря 2020 года не платили зарплату, выходное пособие и другие выплаты в полном объеме. При этом есть основания полагать, что денежные средства на счетах предприятия были. Об этом коллектив предприятия сообщил руководителю следственного управления Приморья Владимиру Фомину по видеосвязи.

Теперь по факту невыплаты заработной платы специалистам золотодобывающей компании Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Следователи проанализируют движения денег по счетам, основания к их аресту и предпримут меры к погашению задолженности руководством организации.

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