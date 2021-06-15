«Без слов, браво»: поступок сотрудников ДПС в Приморье восхитил пользователей сети

Муж в благодарность полицейским написал пост в интернете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все чаще и чаще в сети появляются сообщения о сотрудниках ДПС, в честь которых пишут хвалебные комментарии. На этот раз угодил сотрудники ведомства из Находки. Они оказались не просто в нужное время, в нужной пробке, но и помогли роженице, которая оказалась в затруднительном положении.

- Хочу поблагодарить сотрудников ДПС, которые, находясь на дежурстве, стояли в районе Зеленой Дубравы в пробке. По моей просьбе сопроводили машину, в которой была моя беременная жена, до роддома. Они откликнулись без разговоров и сопроводили до самого роддома, еще и сообщили в роддом, что везут роженицу, - написал автор послания.

Пост вызвал резонанс. Многие также стали писать добрые слова в адрес сотрудников УМВД, настолько сильно прониклись историей. «Без слов, браво», «какие же молодцы», «хорошие люди», «хороший поступок» - заявили приморцы. Оказалось, что людей, которым когда-то помогли сотрудники ДПС, не так уж и мало.