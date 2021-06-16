«Отвлекся на телефон, дважды перевернулся в воздухе»: серьезное ДТП разыгралось в Приморье

Автомобиль сильно искорежило. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла во вторник на подъезде к Уссурийску. Водитель темного кроссовера не справился с управлением и на скорости буквально вырвал дорожный указатель вместе с бетонным основанием. Автомобиль ушел под откос, несколько раз перевернувшись в воздухе. К счастью, обошлось без жертв.

Видео с последствиями ДТП быстро распространилось в социальных сетях. На кадрах отчетливо видно, что машина получила серьезные кузовные повреждения. Очевидцы рассказали, как развивались события.

– Я ехала за этой машиной и все видела своими глазами, мы вытащили мужчину с этой машины. Он сказал, что отвлекся, когда потянулся за телефоном, скорость его была 80-90 километров. Он зацепил бровку и в знак отлетел, в воздухе перевернулся два раза и встал на колеса. Мужчина сам признался что отвлекся за телефоном, в машине был он один, – поделилась в интернете одна из свидетельниц.

Невнимательность водителя обойдется ему дорогостоящим ремонтом. Но главное, что мужчина сам уцелел.

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