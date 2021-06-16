Инфаркт вместо 1000 слов. Сюрприз в электрощитке шокировал приморцев

Крайне неприятную находку сделали специалисты в электрощитке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шокирующий во всех смыслах слова сюрприз ждал работников МУП «ЖКХ» в Приморье. Коммунальщики обнаружили змеиное гнездо в весьма непривычном месте – в электрическом щитке. Судя по всему, гады облюбовали для себя теплое местечко.

Весьма неприятный инцидент случился в селе Рассказово в Ханкайском районе края. Судя по тому, что есть даже фото, работники оказались не из робкого десятка, по крайней мере в обморок никто не упал. Хотя даже один кадр наводит ужас на многих пользователей сети.

Змеиный клубок в щитке. Фото: www.instagram.com/primzori.

Естественно, что самыми впечатлительными оказались девушки.

«Я бы на месте легла там... Просто жесть», «Как это развидеть теперь?», «Ужас. Скорую вызывайте, срочно. Я поехала пока на морское кладбище, место себе бронировать», – высказываются в интернете представительницы прекрасного пола.

Нашлись и те, кто с юмором подошел к ситуации, на расстоянии то и пошутить можно.

– Видимо, новый коллектив электриков не очень ждал работников ЖКХ, – иронизируют жители края.

Кстати, судя по окрасу, щиток атаковали амурские полозы. Как уже неоднократно сообщала «КП-Владивосток», змеи – неядовитые и даже полезные, мышей ловят не хуже котов. Но встречаться лишний раз не хотелось бы, а пытаться взять в руки – безрассудно. От укуса любой змеи может развиться сильная аллергическая реакция.