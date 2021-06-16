Новые смерти, ограничения и рост заболеваемости. Ситуация с распространением COVID-19 заметно ухудшилась

В Приморье растет число заболевших. Фото: Милана СОКОЛ

Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликовал актуальные данные по заболеваемости в Приморье. Кривая коронавируса снова стремится вверх. За последние сутки выявлено 75 случаев заражения, весной в среднем сообщалось о 30-35 заболевших в день.

Всего с начала пандемии заболели 45 269 местных жителей. Вылечиться удалось 41 923 пациентам, 37 из них – за последние сутки.

После затяжных праздничных выходных стало известно о четырех смертях, два пациента скончались 14 июня и еще два 15 июня. За все время эпидемии опасная болезнь унесла жизни 743 человек.

Из-за роста числа заболевших в некоторых районах края ужесточаются санитарно-эпидемиологические требования. Так, в Находкинском городском округе уже введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий.