Приморье растет в цене. Май в крае прошел под эгидой повышения цен

Рост цен не обошел и мясопродукты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Цены на продукты медленно, но верно растут в Приморье. В мае индекс потребительских цен в целом на товары и услуги незначительно вырос и составил 100,5% к предыдущему месяцу, 102,5% – за пять прошедших месяцев года. Об этом сообщает Приморскстат, пишет «КП – Владивосток».

В мае продукты подорожали на 0,4%. Больше всех страдают сладости, так как цены за карамель, шоколад, мучные кондитерские изделия, а также за варенье, джем, повидло и какао выросли на 1-3% за прошлый месяц.

Рост цен отмечен и на мясные продукты. Так, пельмени, манты, равиоли, мясо индейки, мясной фарш, колбаса сырокопченая, печень говяжья стали дороже на 1-4%.

А вот овощи в среднем подешевели на 3%. Таких результатов удалось добиться за счет снижения цен на свежие чеснок, помидоры и огурцы на 3-10%. И хотя общие показатели говорят об удешевлении этой категории покупок, есть и грустные новости: подорожала капуста (на 3%), лук репчатый (6%) и свекла столовая (на 10%). Фрукты тоже не остались в стороне. На 2% выросли в цене апельсины, на 5% – лимоны.

Стали в копеечку обходиться и куриные яйца и подсолнечное масло (подорожание составило 2%).

Непродовольственные товары тоже стали дороже, показатель увеличился на 0.6%. Стройматериалы стали менее выгодными на 4%, пиломатериалы – на 6%, а еврошифер – аж на 7%.

Популярные последние полгода дезсредства для поверхностей подорожали на 2%, а вот ходовые санитарно-гигиенические маски порадовали, они стали дешевле на 16%.

Услуги в Приморье тоже дорожают, в мае цены взлетели на 0,5%. Сезон летних отпусков заставил авиаперелеты и проезды в купе стать дороже на 6%. За автобусные экскурсии теперь надо переплачивать на 7% больше от предыдущей цены, к турам по России прибавляем 8% к стоимости, а проживание в хостеле обойдется на 10% дороже. Сэкономить на билетах в театры и кинотеатры не выйдет, так как к предыдущей стоимости прибавились еще 3%.

В то же время плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 9%.