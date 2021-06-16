+80 дворов: во Владивостоке озвучили планы на следующий год

Общественная комиссия отобрала заявки для ремонта дворов в 2022 году. Фото: vlc.ru

Еще минимум 80 придомовых территорий во Владивостоке ждет ремонт в 2021 году. Речь идет про те дворы, где жители смогли сами сорганизоваться и подать заявку, определив предварительно, что им нужнее: асфальтирование проездов, строительство детской или спортивной площадки. Всего поступило более 500 таких заявок.

Напомним, программа «1000 дворов» заработала в Приморье в 2018 году. И с тех пор только в одном только Владивостоке отремонтировали уже 547 дворовых территорий.

«Долгие годы в городе не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений. Муниципалитет давал стандартный совет всем: работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие. И не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более работы по асфальтированию. Программа по ремонту дворов, созданная по решению губернатора Приморья, – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За четыре года ее реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Это внушает надежду, что через несколько лет жители каждого дома смогут гордиться своим двором», - подчеркнул заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Жители Владивостока подавали заявки через управляющие компании в мае, а отбором занималась комиссия, в которую входят сотрудники администрации города, депутаты гордумы, представители различных политических партий, общественных объединений, а также активные горожане. Существуют понятные критерии отбора: учитывается количество собственников, которые проголосовали, наличие проекта, заявки. Если жители голосовали за благоустройство придомовой дороги, то учитывается степень износа асфальта и готовность жителей участвовать в софинансировании (5 %). Если же жители выбрали установку спортивной или детской площадки, то важным критерием будет являться количество домов, которые смогут посещать площадку.

Интересно, что в большинстве случаев жители голосуют за асфальтирование придомовых территорий. На втором месте детские площадки, а на третьем – спортивные. Уточняется, что список из 80 дворов пока не окончательный, и как только уточнится объем финансирования со стороны правительства Приморья, его смогут расширить.