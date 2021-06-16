Хоккейные коробки во Владивостоке приспособят к летним видам спорта

Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин проинспектировал спортивные объекты. Фото: Евгений Кулешов

Городские спортивные объекты подготовились к лету. Например, в районе Олега Кошевого, 26, городские власти обустроили территорию для пляжного волейбола - установили новые стойки с сетками и ограждение площадки, смонтировали дополнительные опоры освещения, чтобы заниматься спортом можно было и в вечернее время. Теперь здесь даже устраивают любительские турниры.

А на Зои Космодемьянской, 12, в этом году обновили покраску деревянного настила и скамеек, установили мини-футбольные ворота взамен поломанных. В итоге здесь очень многолюдно, сюда с удовольствием приходят заниматься, как дети. Так и взрослые. Кстати, эту площадку капитально отремонтировали два года назад, зимой здесь катаются на коньках и играют в хоккей, а летом - занимаются футболом или кидают мяч в кольцо.

Как идет подготовка к лету этих и других муниципальных спортплощадок, проверил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин. Он вместе с руководителями муниципальных детских спортивных школ, которые занимаются, в том числе, обслуживанием уличных площадок, проверил текущее состояние объектов.

«Сверили и скорректировали планы ремонта, определили необходимость выполнения дополнительных работ. По нескольким адресам будем рассматривать возможность выделения финансирования за счет средств бюджета на капитальный ремонт и установку спортивного оборудования – футбольных ворот, баскетбольных щитов, турников, тренажеров. Многие спортивные площадки пользуются спросом, особенно у детей и подростков, поэтому они должны быть безопасными и комфортными», - подытожил Максим Акульшин.

По результатам объезда Максим Акульшин дал ряд поручений. Одно из них – предусмотреть варианты использования хоккейных коробок летом. К примеру, на Вилкова, 15, мальчишки очень ждут футбольные ворота. Не обошлось и без критики: по ряду адресов были выявлены нарекания по санитарному состоянию территорий, Максим Акульшин поручил в ближайшее время навести там порядок.

Текущий ремонт муниципальных спортивных объектов продолжается. Как рассказывают в управлении физической культуры и спорта, на спортплощадках ремонтируют ограждение, а на хоккейных коробках – деревянные борта, восстанавливают резиновое покрытие, приводят в порядок тренажеры, обновляют разметку, проводят необходимые покрасочные работы, по необходимости устанавливают новые футбольные ворота и теннисные сетки.

В спортивной школе «Старт» завершается ремонт в залах единоборств. Фото: Евгений Кулешов

Ведется ремонт помещений и в муниципальных спортивных школах. Например, в спортивной школе «Старт» завершается ремонт в залах единоборств, кроме того для ребят закупили новые тренажеры и оборудование.