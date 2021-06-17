Пенсионерам Приморья увеличат сумму льгот

Денежная выплата по карте «Приморец» увеличилась для некоторых категорий получателей. Фото: Роман Павловский

Теперь размер ежемесячной выплаты, которую краевые льготники старше 70 лет и «дети войны» могут потратить на проезд по карте «Приморец», составляет 700 рублей. Ранее для всех категорий льготников эта выплата не превышала 300 рублей. Такое повышение связано с тем, что оплачивать проезд картой «Приморец» теперь можно не только в городском, но и пригородном железнодорожном транспорте.

Снижение социальной напряженности

Льгота на проезд по карте «Приморец» действует уже почти год. Изначально она была призвана снять социальную напряженность. Все дело в том, что у льготников есть право на компенсацию проезда в городском транспорте в размере 50 процентов от стоимости билета длительного пользования. Эта выплата предусмотрена действующей редакцией закона о социальной поддержке льготных категорий граждан. Основными ее получателями являются жители Артема, Дальнереченска, Дальнегорска, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска, где можно приобрести месячные билеты на проезд по приемлемой цене. Льготникам Владивостока приходилось сложнее из-за высокой стоимости абонементов, например, в коммерческом транспорте их стоимость достигает 7 тысяч рублей.

« Этот закон позволит снять социальную напряженность, возникшую по причине того, что значительная часть жителей края не может материализовать положенную им льготу на проезд. Одним из путей решения этой проблемы станет перечисление средств на карту «Приморец», которой можно будет, как например, во Владивостоке, оплатить не менее 10 поездок на общественном транспорте», - отметила председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Ключ к долголетию

Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая уверена, что такая мера поддержки очень важна для пожилых людей. «Транспортная доступность для пенсионеров – один из факторов, который позволяет продлить период активного долголетия. Это возможность чаще общаться, посещать праздники, заниматься спортом и творчеством», – считает глава ведомства. Эта работа ведется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

«Для получения выплаты необходимо оформить карту в одном из банков-партнеров. Сотрудники банка помогут оформить заявление и самостоятельно передадут его в МФЦ. В заявлении необходимо указать банковские реквизиты карты, потому что это закрытая персональная информация, которую банки не вправе выдавать нашему Центру.

Сейчас сумма ежемесячной выплаты, которую краевые льготники старше 70 лет и «дети войны» могут потратить на проезд по карте «Приморец» составляет 700 рублей. Повышение размера выплаты связано с тем, что теперь оплачивать проезд этой картой можно не только в городском транспорте, но и в пригородных электричках. Льготники, впервые оформившие выплату, первые два месяца будут получать 700 рублей, в последующие месяцы на карту будет перечисляться выплата в размере фактически потраченных средств на проезд два месяца назад. Например, если человек потратит в июне 150 рублей, их ему и начислят в августе, если он потратит в июле 500 рублей, то к сентябрю выплата поступит в размере 500 рублей. Тем краевым льготникам, кто уже пользуется картой, в июне и июле поступит доплата в размере 400 рублей. Эта карта - логичное решение того, что запрос на льготный проезд был одним из самых популярных у граждан Владивостока», - рассказал Директор Приморского Центра социальной поддержки Дмитрий Квитченко.

Напомним, сегодня транспортная составляющая карты «Приморец» действует в общественном транспорте Владивостока, Артема, Большого Камня, Уссурийска, Фокино, Находки, Арсеньева и села Покровка. Меру поддержки можно оформить, подав соответствующее заявление в ближайшем МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Это необходимо для получения специалистами соцзащиты банковских реквизитов. Изучить информацию о том, кто и как может снизить расходы на проезд, а также узнать про другие меры социальной поддержки, действующие в Приморском крае, можно в «Социальном справочнике».

Не проездом единым

Карта «Приморец» полезна не только тем, кто хочет получить компенсацию за проезд. Ее также можно использовать как банковскую карту для перечисления пенсии, мер социальной поддержки и компенсаций в денежном эквиваленте и других выплат. Помимо этого, «Приморец» является универсальным сервисом использования программ лояльности участников проекта, таких как сети магазинов розничной торговли, аптечные сети, организации сферы услуг. По карте можно получить скидку от 3 до 15 % на товары питания и товары непродовольственной группы, а также на различные услуги. В числе партнеров проекта – торговые сети «Реми», «Зеленый остров», «Фрэш-25», «База Восход», «Белый кролик», «Настоящий обувной» и «Отверткин». Получить скидку на лекарственные препараты можно в размере от 5 до 10 % в аптеках-партнерах проекта. Из неожиданного – пятипроцентную скидка на посещение Соляной Пещеры в Находке, 50 % скидки в «Приморскую краевую филармонию» и «Приморскую государственную картинную галерею». Список партнеров постоянно пополняется, в ведомстве подчеркивают, что проект ждет присоединения к нему новых активных участников: банковских организаций, торговых сетей, магазинов, организаций сферы услуг и иных организаций, готовых реализовывать программы лояльности и предоставлять скидки и другие преференции для жителей края, нуждающихся в социальной поддержке.

Федеральные льготы в силе

Напомним, что жители края, имеющие федеральные льготы, могут получать компенсации стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте по разовым билетам – межгород, билетам длительного пользования – пригород, абонементным билетам – городской транспорт. Совокупный размер компенсационных и денежных выплат – не более 20 тысяч рублей, а для проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу, – не более 30 тысяч рублей за год. Размер компенсационных выплат для этих категорий граждан составляет 50% стоимости разовых билетов на междугородний автобус, проездных абонементов на автомобильный, железнодорожный транспорт пригородных маршрутов. Также, с 2019 года в крае компенсируют стоимость билета на самолет местных авиалиний, приобретенный по социальному тарифу. Компенсация в 50% положена льготникам муниципалитетов, приравненных к районам Крайнего Севера. Гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, выезжающим на процедуру гемодиализа, а также детям-инвалидам, выезжающим на лечение, компенсируют 100 % расходов на проезд в городском, пригородном и междугороднем транспорте.

Все перечисленные компенсационные выплаты можно получить по месту жительства или месту пребывания в течение года. Для этого необходимо предоставить в МФЦ ряд документов и проездные билеты, также направить документы на компенсацию за проезд можно через Социальный портал Приморского края.

ВАЖНО:

Карту «Приморец» можно оформить в одном из банков-партнеров: «Примсоцбанк», «Азиатско-Тихоокеанский банк», «Почта Банк», «Сбербанк», «Приморье», «ВТБ», «Россельхозбанк». При себе надо иметь паспорт, СНИЛС, льготное удостоверение или справку.