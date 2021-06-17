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Владивосток17 июня 2021 11:28

Во Владивостоке тусовка в баре закончилась дракой посетительниц

Разнимать женщин пришлось сотрудникам вневедомственной охраны
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Посещение бара закончилось дракой.

Посещение бара закончилось дракой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Владивостока работникам бара пришлось вызывать сотрудников вневедомственной охраны, чтобы уладить конфликт между посетительницами. Женщины что-то не поделили и после словесной перепалки перешли к рукоприкладству. Дальнейшее выяснение отношение прошло уже в полицейском участке.

История развернулась в одном из баров на Алеутской. Специалисты приехали на место после сообщения о драке. Как сообщает Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю, во время драки одна из женщин нанесла травму носа другой. Вспыльчивых участниц потасовки – 29 и 45 лет в итоге доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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