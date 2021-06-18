12 часов подряд. Названо точное время удара грозового дождя во Владивостоке

Будет мокро, и так несколько дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики предупреждали о том, что с пятницы ухудшение погоды в Приморье начнет себя проявлять. Дожди прошли еще в ночь на 18 июня, правда, локальные. Пасмурное холодное утро словно намекало на то, что это еще далеко не все. Действительно, пик непогоды придется на вторую половину дня.

Согласно порталу Gismeteo, дождь во Владивостоке зарядит в 10 утра. В течение нескольких часов его интенсивность будет лишь усиливаться. И уже в 16:00 в городе пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозой. В пик стихийного бедствия может выпасть 6,5 миллиметра осадков. Усугубится ситуация еще и сильным порывистым ветром, скорость которого будет варьироваться в пределах 18 метров в секунду. Дождь будет идти вплоть до утра 19 июня.

Дневные температуры воздуха сегодня в городе без изменений, +16 градусов. Стоит отметить, что дожди с пятницы по все выходные прогнозируются на всей территории региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14