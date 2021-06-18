Приморец защитил честь родственницы, и за это он отправится в тюрьму

Сначала нападавший избил приятеля кулаками, а потом взялся за кружку. Фото: Александр ГЛУЗ

Избиение фарфоровой кружкой привело к смерти человека, а мужчина, который устроил разборки, чтобы защитить честь родственницы, может надолго отправиться в тюрьму.

Кружка, из которой обычно люди пьют чай или кофе, стала орудием убийства на улице Заречная в селе Раковка, недалеко от Уссурийска. 27 января 2021 года два приятеля, 44 и 45 лет, собрались вместе выпить. Во время алкогольных посиделок тот, что постарше, оскорбил родственницу товарища помладше, на что приморец отреагировал агрессией. Сначала мужчина избил знакомого по лицу кулаками, а затем взял фарфоровую кружку и начал бить ей по голове.

Травмы оказались несовместимы с жизнью, и 45-летний мужчина умер.

Убийца по неосторожности обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, которое привело к смерти человека, это часть 4 статьи 111 УК РФ. Теперь приморцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи уже завершили расследование уголовного дела, материалы переданы в суд.