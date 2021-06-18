300 долларов США в кармане полицейского оказались плохой «приметой» для жителя Приморья

Теперь мужчина - фигурант уголовного дела. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья. На скамье подсудимых он вскоре окажется за дачу взятки должностному лицу. Как полагают оперативники, случилось все 15 июня в служебном кабинете полиции, который расположен в Хасанском районе. Там мужчина оказался, потому что отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

- Желая избежать привлечения к административной ответственности, он высказал намерение о передаче денежных средств в качестве взятки сотруднику полиции, при этом положил в карман кофты стража порядка взятку в размере 300 долларов США. Сотрудник полиции отказался принять взятку и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции, - рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники выясняют, все обстоятельства произошедшего, чтобы после утверждения прокуратуры направить дело в суд для рассмотрения по существу.

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