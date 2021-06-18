Вакцинация от коронавируса во Владивостоке: адреса больниц и мобильных пунктов

Число зараженных растет с большой скоростью. Фото: Александр АБРАМОВ

Вакцинация от коронавируса во Владивостоке – сейчас это одна из самых важных тем, ведь в регионе зарегистрирован рост числа зараженных. К счастью, все больше жителей дальневосточной столицы решаются сделать прививку от инфекции, которая, кстати, абсолютно бесплатная. По данным на 18 июня 2021 года, привились от ковида уже больше 62 тысяч жителей краевого центра.

- Медики настоятельно рекомендуют не отказываться от прививки – в регионе вновь растет число заболевших COVID-19. Сделать бесплатную прививку сегодня можно в 29 пунктах вакцинации. Для удобства развернуты также мобильные пункты в общественных местах – торговых центрах, супермаркетах, МФЦ, - рассказывают в пресс-службе администрации Владивостока.

Привиться можно не только в медицинский учреждениях, но и в мобильных пунктах, которые размещены в разных уголках города для удобства горожан.

Стационарные пункты:

Владивостокская поликлиника № 1 (Океанский проспект, 35, Котельникова, 10)

Владивостокская поликлиника № 3 (Луговая, 55)

Владивостокская поликлиника № 4 (Давыдова, 3)

Владивостокская поликлиника № 6 (Черемуховая, 32, Борисенко, 29)

Владивостокская поликлиника № 9 (Горшкова,3, Гамарника, 21, Вострецова 4)

Краевая клиническая больница № 2 (Интернациональная, 56)

Владивостокская больница № 3 (Энгельса, 7, Первая, 4)

Владивостокская клиническая больница № 4 (Воропаева, 5)

Клиническая больница «РЖД-Медицина» (2-я Круговая, 10)

Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук (Кирова, 95)

Региональный медицинский центр «Лотос» (Гоголя, 41)

Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (Октябрьская, 10)

МСЧ № 25 ФСИН России (Арсенальная, 15)

Мобильные пункты:

МФЦ на Тихой (Борисенко, 102), с 16:00 до 20:00

ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15, павильон 204), ежедневно с 11:00 до 19:00

ТЦ «Махаон» (Окатовая, 28), каждый понедельник и среду с 10:00 до 12:00

ТВК «Калина Молл» (Калинина, 8, -2 этаж, зона гардероба), каждый вторник и четверг с 10:00 до 12:00

ТРК «Дружба» (Русская, 2к), по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00

супермаркет «Реми» (Бородинская,14, строение 6), с понедельника по субботу с 12:00 до 15:00

ТРЦ «Клевер Хаус» (Семеновская, 15), по будням с 13:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 18:00

ТК «Центральный» (Светланская, 29) до 18 июня с 14:00 до 18:00 (с 19 июня будет перемещен в здание цирка)

ТРК «Седанка Сити» (Полетаева, 6д), с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00

ТЦ «Андромеда» (Трудовое, Лермонтова, 77-б), с понедельника по субботу с 16:00 до 19:00

правительство Приморского края (Светланская, 22, 1 этаж), по будням с 9:00 до 16:00