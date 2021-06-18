Думал везенье, а оказалось преступление. Житель Приморья стал фигурантом уголовного дела, расплатившись чужой картой

Теперь мужчине грозит лишение свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Находке череда расследований, связанных с банковскими картами, найденными не самыми добросовестными гражданами. Дело в том, что многие оплачивают случайно найденными картами товары и услуги, забывая о том, что это уголовно наказуемо. Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Находке.

Один такой случай произошел с 49-летним местным жителем. Мужчина сперва не заметил, что потерял банковскую карточку. Но когда на телефон пришло оповещение о списании со счета 5 тысяч рублей, приморец все понял и обратился в полицию. Оперативникам удалось установить личность «умника». Им оказался 28-летний житель Находки, который, найдя карту, счел это везением. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

В МВД в очередной раз напоминают о том, что использование чужой банковской карты ведет к уголовному преследованию. Лучше поступить по совести, позвонить в банк и рассказать о найденной карте их клиента.

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