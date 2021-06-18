ФСБ арестовала Большой и Малый ГУМ во Владивостоке по делу «крабового короля»

Стоимость арестованных активов превышает 3,5 миллиарда рублей. Фото: Вадим ПОПОВ

ФСБ арестовала имущество так называемого «крабового короля» Олега Кана. Как пишет ИА PrimaMedia, под арест попали здания Большого и Малого ГУМа, офисные помещения, земельные участки и акции, информирует «КП – Владивосток».

Следователи арестовали имущество Олега Кана, известного как «крабовый король». Здания Большого и Малого ГУМа, более 476 тысяч акций «Торговый дом Владивостокский ГУМ», офисы и 15 земельных участков в центре Владивостока заинтересовали Федеральную службу безопасности. Стоимость арестованных активов превышает 3,5 миллиарда рублей.

Отметим, Олег Кан известен тем, что его компании вылавливали большую часть разрешенных к промыслу крабов в Дальневосточном бассейне. Живой краб экспортировался в Китай, по документам товар числился по одной стоимости, заниженной, а в Поднебесной продавался по рыночной. Его помощник Евгений Пекарь также обвинялся в пособничестве в контрабанде. Помогая Олегу Кану он поставил более 50 тонн краба на сумму в почти 39 миллионов рублей.

В 2020 году Олег Кан обратился в Следственный комитет, чтобы сотрудники провели честное расследование.

Стоит добавить, что Олег Кан также подозревается в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, который был застрелен во Владивостоке.

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