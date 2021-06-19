Среди бела дня голый мужчина в одном из дворов Владивостока разгромил кирпичом автомобиль

Мужчина принялся бить кирпичом припаркованный автомобиль. Скрин из видео телеграм-канала "Реактор Владивостока"

В социальных сетях 19 июня распространилось видео того, как среди бела дня неизвестный мужчина, будучи полностью обнаженным, устроил беспредел в одном из дворов Владивостока. По словам очевидцев, голый гражданин сначала разгромил подъезд дома по адресу: Адмирала Кузнецова, 33. Затем же вышел на улицу и принялся бить кирпичом припаркованный автомобиль.

Как только мужчине удалось выбить стекло машины, он пробрался в салон. Принадлежит ли ему пострадавший транспорт - неизвестно.

Свидетели происшествия предположили, что гражданин может страдать психическим расстройством, поэтому попытались вызвать карету скорой помощи и полицию.

Полная картина событий на данный момент восстанавливается. "Комсомольская правда" запросила информацию по данному инциденту у пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку.

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