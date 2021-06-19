Прививка? Нет, не слышали: жители Приморья испугались обязательной вакцинации от коронавируса

Власти края начали активно обсуждать идею обязательной вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост заболевших COVID-19 в Приморье повлиял не только на проведение массовых мероприятий. Власти края начали активно обсуждать идею обязательной вакцинации работников определенных сфер деятельности. Подобные меры уже приняты в некоторых регионах страны, например, на Сахалине.

Речь идет о сферах услуг, торговли, культуры, соцзащиты, здравоохранения и образования. Другими словами, под обязательную вакцинацию могут попасть сотрудники кафе и ресторанов, бань и саун, салонов красоты, ЖКХ, общественного транспорта, фитнес-центров, детских клубов и лагерей, музеев и театров.

Медицинские работники призывают граждан прививаться, но пока в Приморье такой возможностью воспользовались лишь 10% населения.

Конечно же, нашлись те, кого подобные меры испугали, и теперь они активно высказываются в соцсетях. Правда, с журналистами озвучивать свою позицию соглашаются только анонимно.

– С одной стороны, это правильно, а с другой – нет. Принудительная вакцинация – это фактически нарушение наших прав. То есть, если бы мне сказали делать прививку, чтобы куда-то устроиться, то с большей вероятностью я бы отказалась. Это мое здоровье! Я и от гриппа не прохожу вакцинацию, а тут… Хочу делаю, хочу нет. Это мое право. Конечно, общепит ставит реальную угрозу заражения, но если так посмотреть, то и гости этого заведения могут заразить других. Тогда вакцинировать нужно всех без исключения. Или выдавать всем шары, как у хомяков, чтоб уж точно никто не заразился! Я прекрасно понимаю, что введение может снизить уровень заболевания, но это не выход.

— Я вообще против обязательной вакцинации, еще не понятно, как она влияет на организм. Посмотрите постановление Владимира Путина. Там сказано, что принудительно вакцинация запрещена, сегодня депутаты не приняли данную вакцину в перечень обязательных прививок. И штрафовать за это не имеют право!

Но к счастью, есть и те, кто понимает всю серьёзность опасности коронавируса. А потому поддерживает данную идею:

– Мой муж врач. Я уже давно привита от COVID-19. Живу и радуюсь. Дети скоро едут в лагерь. И пусть они уже прошли вакцинацию, угроза есть для других. Я знаю, что вожатых сейчас не обязуют делать прививку, и это ужасно. Отправляя своего ребенка на отдых, хотелось бы знать, что с ним все будет в порядке. А еще сотрудники общественного питания. Они даже порой маски не надевают! А мы потом едим это и болеем…

По информации оперативного штаба при правительстве края, за последние сутки в Приморье коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 91 жителя. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 45 524 случая заражения COVID-19. Вакцинацию прошли 184 236 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14