Олег Кожемяко лично контролирует ход работы на долгостроях во Владивостоке

Губернатор обозначил, что объекты должны быть сданы в срок Фото: Милана СОКОЛ

Глава Приморья Олег Кожемяко 18 июня проконтролировал ход строительных работ на объектах ЖСК "Остров" и двух домов в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Губернатор обозначил, что объекты должны быть сданы в срок.

На сегодняшний день ЖСК "Остров" достраивает компания-подрядчик "СУ 107". На объекте ежедневно задействовано более 140 рабочих - ведут строительство и отделку домов.

В свою очередь, и.о. главы Владивостока Константин Шестаков доложил о строительстве 400-метрового участка дороги до жилищного кооператива.

- На данный момент нам необходимо подкорректировать существующую проектно-сметную документацию. У нас заключен был трехсторонний договор на корректировку еще в апреле, но, к сожалению, только в этом месяце нам удалось заключить муниципальный контракт с компанией "Строймост" на выполнение инженерно-геодезических работ. В конце месяца работы в полном объеме будут выполнены. После завершения проектировки - 15 августа - за месяц или быстрее сделаем государственную экспертизу. Дорогу необходимо сдать в этом году, – подчеркнул Константин Шестаков.

Осмотрев объекты, губернатор Олег Кожемяко отметил, что работы ведутся в графике, однако все же есть вопросы по загрузке проектов компанией "РК-Строй" в государственную экспертизу. На данный момент загружено 177 домов, 106 – в процессе. Но подрядчики все же выполняют работы – по той документации, которая была ранее сделана и требует переиндексации.

В тот же день губернатор провел совещание по достройке домов №1 и №4 в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс «Д». По распоряжению главы, приостановленное строительство было возобновлено – количество рабочих на объектах увеличилось до 100 человек.

- Три недели назад строительные работы здесь практически приостановились, - произнес губернатор, находясь на объекте. - Но после всех согласованных решений с проектировщиками, с министерством строительства, компания получила необходимую поддержку. Стройка ожила. Сегодня мы видим, что на каждом доме находятся от 53 до 48 строителей. Контроль осуществляют сами участники долевого строительства.

По словам главы, стройка сдвинулась, но с документацией все еще необходимо разобраться: оплатить выполненные работы. Чтобы у подрядной организации были деньги.

- На это будут направлены общие усилия. Мы будем постоянного контролировать процесс строительства, чтобы сдать дома в указанные сроки, – заявил глава Приморского края по итогам осмотра и совещания.