В Приморье девушка и парень решили украсть авто, передумали и сожгли машину

Фото:пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Находке перед судом предстанут жители поселка Врангель, обвиняемые в угоне и поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ранним утром жительница Приморья возвращалась из гостей и приметила на парковке у административного офиса стивидорной компании автомобиль. Решив угнать транспорт, она проникла в салон, но завести машину не смогла. Тогда злоумышленница позвонила своему приятелю. Мужчина автомобиль, конечно же, завел, а после узнал, что иномарка девушке не принадлежит. Тогда в головах горе-угонщиков возник просто блестящий по их мнению план – скрыть следы преступления путем сожжения авто. Они отогнали машину на пустырь, облили бензином, подожгли и скрылись в неизвестном направлении.

Чуть позже в полицию обратился 37-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные украли у него автомобиль марки Mazda Familia. Именно его то, как выяснилось потом, и увезли на пустырь с парковки девушка и парень.

В отношении приморцев следователи возбудили уголовные дела по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения и умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Расследование, доказывающее причастность этих двоих к делу, уже завершено, а уголовные дела направлены в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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