Одну из набережных Владивостока перекроют на весь день

Фото: Алексей Булатов.

В понедельник, 21 июня, во Владивостоке перекроют Корабельную Набережную. Об этом сообщает городское управление дорог и благоустройства.

Так, с 00:00 часов и на весь день на участке специалисты проведут работы по прокладке водопропускных труб на Корабельной набережной.

- Силами подрядной организации ведутся большие работы по прокладке сети ливневой канализации. Новый участок позволит увеличить пропускную способность участка и уберечь его от подтоплений в период сильных дождей, – отметили специалисты.

Важно, что ограничения будут действовать только в районе дома № 4 на Корабельной Набережной.

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