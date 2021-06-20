Остров Русский частично останется без света

Фото: Игорь Новиков.

На следующей неделе на острове Русский планируется отключение электроэнергии по трём адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По данным ведомства, 21 июня с 9:00 до 18:00 от света будут отключены жители дома № 49 поселка Канал.

С 21 по 25 июня с 9:00 до 17:00 планируются отключения по адресам п. Парис, 24 и п. Парис, 28.

Причина отключений - ремонтные работы на энергосетях. Такие данные предоставляет АО «Оборонэнерго». Потребителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отключения необходимы для работ, которые направлены на дальнейшее бесперебойное обеспечение электроэнергией жителей острова Русский.

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