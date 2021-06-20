Массовые отключения холодной воды ждут Владивосток

Фото: Маковеева Светлана.

Владивосток частично останется без холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Так, по данным ведомства, отключения в дальневосточной столице начнутся со вторника, 22 июня. С 9:45 до 19:00 часов воду отключат в домах по следующим адресам:

Калинина 140, 142, 144, 148, 150, 156, 158, 162, 180, 201, 204,206, 210, 214, 218, 220, 222, 231, частный сектор.

В среду, 23 июня, вода уйдет из домов по улицам:

Бурачка 1а, 4, 6;

Гульбиновича 21;

Олега Кошевого 1а, 1в, 3, 5, 7;

Калинина 281а, 283, 285.

Отключения начнутся с 02:00 до 20:00 часов.

В этот же день утром, с 09:45 до 18:00 воду отключат в домах по улицам:

Дальзаводская 1-31;

Металлистов 17, 5, 2, 4, 2а, 1 стр8, 1 стр5;

Светланская 78-106;

Шефнера 2, 2а, 3, 3а.

В четверг, 24 июня, без холодной воды останутся дома по улицам:

Кирова 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 34а.

Отключения продлятся с 09:00 до 18:00 часов вечера.

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