«Да, это была я, до сих пор в шоке»: массовое ДТП с кульбитом джипа произошло в Приморье

Авария случилась на оживленном перекрестке. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма необычное ДТП произошло в приморском городе Уссурийск в последний выходной недели. Три автомобиля не поделили проезд в районе улицы Краснознаменная, при этом джип буквально взмыл колесами вверх.

ДТП разыгралось посреди бела дня на оживленном участке дороге. Удар был такой силы, что джип перевернулся и приземлился на другое авто. Одна из невольных участниц, Nissan Cube rоторой неожиданно атаковали, рассказала, как развивались события.

«Да, это была я. До сих пор в шоке от произошедшего. Prado не уступил дорогу Premio, они столкнулись и Prado прилетел на наc, – поделилась в сети расстроенная девушка.

От удара джип перевернулся. Фото: www.instagram.com/mark2_che.

Автомобили получили довольно серьезные кузовные повреждения, но, к счастью, обошлось без травм у людей. Во всех подробностях теперь предстоит разобраться полицейским.

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