От прежней библиотеки остались только стены. Просветительский центр, оборудованный по последнему слову современной техники, откроется во Владивостоке

Вскоре здесь появятся тысячи экземпляров книг. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Современная и комфортная модельная библиотека готовится к открытию во Владивостоке. Просторный читальный зал, зона самообслуживания и огромный выбор книг появились в модернизированном пространстве на базе Центральной библиотеки им. А.П. Чехова, на проспекте 100-летия Владивостока, 48.

Любимая многими библиотека, в которой долгие годы не было ремонта, вскоре изменится до неузнаваемости. Все помещения оборудуют по последнему слову техники, в том числе учитывая потребности маломобильной категории читателей. Капитальный ремонт прошел по всем фронтам – от замены стеллажей до полной замены всех систем коммуникаций. Подрядчики установили современное освещение, поменяли канализацию, отопление, систему вентиляции и кондиционирования, и что немаловажно – охранно-пожарную сигнализацию.

– От прежней библиотеки остались только стены. Проект нам был очень интересен, подошли к его реализации со всей ответственностью. Надеюсь, жителям Владивостока понравится обновленная библиотека, – поделился руководитель подрядной организации ООО «ВСК Технострой».

Начальник городского управления культуры Светлана Шупиро в свою очередь отметила, что все пространство новой библиотеки полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями, оборудован также многофункциональный зал. В ближайшее время планируется создать в библиотеке компьютерный класс и терминал самообслуживания, который упростит процесс получения книг. Компьютеры, принтеры, планшеты, интерактивные доски, веб-камеры и даже проектор – уже закупили. Техника ждет своего звездного часа. Также по словам специалистов, серьезно обновится и сам книжный фонд – для библиотеки приобрели больше трех тысяч экземпляров книжных изданий.

Масштабные перемены стали возможны благодаря нацпроекту «Культура». Библиотека имени Чехова в прошлом году победила во время голосования на реконструкцию. Администрация города выделила больше 10 миллионов рублей на капитальный ремонт здания, еще 10 миллионов рублей поступили из федерального бюджета для создания на базе библиотеки современного интеллектуального и просветительского центра.

Новая библиотека распахнет свои двери для жителей Владивостока уже осенью.

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