Чужих принимаем, своих выселяем: студенты ДВФУ возмущаются необходимостью покидать общежития летом

Студентов из других регионов заселят на кампус в гостиницы, которые в качестве общежитий не используют Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дальневосточный федеральный университет присоединился к проекту развития студенческого туризма в России. Программа стартует с 1 июля и продлится до 15 августа 2021 года. В рамках проекта приезжие студенты смогут проживать в кампусе на летних каникулах. Для них будет работать весь университетский комплекс: площадки для занятий спортом, бассейны, набережная и парк ДВФУ, а также бесплатные шаттлы для поездок внутри кампуса и выезда в город.

Данную новость с возмущением восприняли студенты ДВФУ, которым 1 июля нужно покинуть гостиничный комплекс на острове и переехать в городские общежития или искать другое жилье в разгар сессии и практики.

– У меня с июля начинается сессия, а потом практика во Владивостоке. И в это время, когда я усиленно готовлюсь к экзаменам, мне необходимо сложить свои вещи и перевезти в город. А еще практика у меня до 5-10 августа, в это время тоже нужно где-то жить. Но недавно появилась информация, что если вы живете в городе в августе, когда распределяются места на острове, то неважно какой у вас будет учебный рейтинг, вы все равно будете жить в городе. Обидно, весь год трудишься, чтобы остаться в кампусе, а в итоге едешь в город.

В Дальневосточном федеральном университете уверяют, что студенты во время сессии и практики без жилья не останутся.

– У всех студентов, проживающих в кампусе, заключены договоры проживания на время учебы. В летний период во всех жилых корпусах проводится ремонт для подготовки к новому учебному году. Это необходимо для того, чтобы в сентябре все студенты заехали в хорошие, чистые, отремонтированные комнаты и могли там спокойно жить, не отвлекаясь от учебного процесса. Важно отметить, что никого не будут выселять до конца экзаменов. Договор проживания можно продлить и выехать уже после завершения сессии и вручения диплома, – рассказали в пресс-службе ДВФУ.

Кампус ДВФУ, построенный на острове Русском в составе корпусов 6-11 и корпусов 2.1-2.7, 1.8 и 1.10 Малого Аякса рассчитан на проживание 10,5 тысячи студентов и преподавателей. Есть еще общежития на материке, которые студенты не очень жалуют. Во-первых, далеко добираться до учебы. Во-вторых, их состояние разительно отличается от тех, новых, что на острове.

– Приезжие студенты проживать будут не в тех корпусах, где в течение учебного года живут обучающиеся (они как раз будут ремонтироваться), а в гостиницах кампуса (корпуса 1-5). Это другой формат проживания с оплатой посуточно, а не помесячно, как у наших студентов, - уточнили в ДВФУ.

Однако же университет подтвердил, что студенты, проживающие в городских общежитиях после практики, не смогут вернуться в кампус.

– Для студентов, которые летом проходят учебную/производственную практику, предоставляются места в материковых общежитиях. В этом случае договор на проживание продляется до ее завершения. В следующем учебном году такие студенты, как и все, участвуют в общем заселении и распределении мест в кампусе. Но если студент хочет все лето проживать в общежитиях университета и после окончания учебной деятельности, практики, то он заключает новый договор о проживании в общежитии на материке (не продляет действующий). Договор заключается на год, а значит, конкретно в этом случае, на момент распределения мест к новому учебному году, в распределении не участвует и продолжает проживать в городских общежитиях, где и был заключен договор.

Добавим, что ДВФУ – это не единственный вуз во Владивостоке, где студентов выселяют из общежитий на летний период. Но из года в год недовольства, связанные с проживанием, звучат почему-то только с Русского острова.

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