Сдаете квартиру? Значит придут и к вам: во Владивостоке борются с теневым бизнесом

Рейд прошел в Советском районе Владивостока. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке продолжаются рейды по выявлению владельцев, которые сдают квартиры в аренду, но при этом уклоняются от уплаты налогов. В этот раз проверка, в которой приняли участие полицейские, работники администрации и налоговой инспекции, прошла в Советском районе города.

Специалисты побывали в одном из домов на улице Кирова, где сдаются квартиры в аренду. Кстати, узнать о том, что собственник предоставляет жилплощадь и не платит налоги, можно не только из открытых источников, например, по тем же объявлениям в интернете, но и, элементарно, по жалобе соседей.

– В Управлении финансов администрации города продолжает действовать телефон доверия 253-42-33, позвонив по которому можно рассказать, где сдают квартиры в аренду. После поступления сигнала его проверят представители налоговой службы и правоохранительных органов, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

Во время проверки специалисты уточняют наличие договоров между собственниками и квартиросъемщиками, а также напоминают о важности уплаты налогов. Согласно закону, владельцы вправе сдавать свое имущество, но при этом должны вовремя подавать налоговую декларацию, в которой указывается полученный доход. Стоит отметить, что срок ее подачи в этом году был до 30 апреля, а налоги на доходы по ставке 13% физлица должны оплатить до 15 июля.

Как заверяют специалисты, налог на прибыль можно снизить, купив патент на сдачу жилых помещений в аренду, тогда ставка составит 6 % годовых. Также хозяин квартиры может зарегистрироваться в качестве самозанятого. Процедура довольно понятная и делается через мобильное приложение «Мой налог». Для таких пользователей процент еще ниже. Для них действует специальный режим «Налог на профессиональный доход», ставка в данном случае 4 %, если услуга оказывается физическим лицам. Если же юридическим лицам – то 6 %.

По данным Управления финансов, с 2013 по 2020 годы собственники помещений заплатили в казну 138 миллионов рублей. Честные владельцы арендуемых квартир сдали 4569 деклараций. За 7 лет кампании по легализации рынка аренды жилья поступление налогов в городе увеличилось в 5 раз. По подсчетам специалистов, хозяева недвижимости приобрели 1 184 патента на сдачу жилых помещений в аренду на сумму 84 миллиона рублей, что в 20 раз больше, чем в 2013 году.

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