Знаменитое историческое здание «Серая лошадь» во Владивостоке ждут изменения

В этом здании появился первый лифт в регионе. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бодрыми темпами продолжается внедрение программы капитального ремонта в Приморье. Благодаря этому с начала 2021 года в многоквартирных домах края установили 57 новых лифтов, а до конца года и вовсе порадуют жителей 111 домов – в них установят почти 300 кабин, пишет «Комсомолка».

В Приморье активно продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах края. В настоящее время устанавливают новые лифты.

Сейчас началась замена кабины на улице Алеутская, 19, в доме, известном многим жителям Владивостока как «Серая лошадь». Здание построено в 1938 году и является памятником советской архитектуры. Предположительно, именно здесь в Приморье был установлен первый лифт.

В «Серой лошади» нет встроенных лифтовых шахт. Фото: Фонд капремонта Приморского края.

Как отметили в Фонде капремонта региона, в этом доме есть особенность – здесь нет встроенных лифтовых шахт. Сетчатые шахты расположены в центре лестничных пролетов, а оборудование крепится не к стенам, а к металлическому каркасу. В настоящее время подрядчик снимает старое оборудование, а после начнет устанавливать энергоэффективные новые лифты, которые произведены на Щербинском лифтостроительном заводе.

Всего в Приморье с начала года установили 57 лифтов в 21 доме Владивостока, Большого Камня, Фокино, Уссурийска и Находки. До конца года запланировано поменять почти 300 лифтов в 111 зданиях. Как заметили в краевом правительстве, в 2021 и 2022 годах заменят 500 кабин в рамках программы ускоренной замены лифтов. В Фонде капитального ремонта заметили, что многие высотные дома построены еще в 70-х и 80-х годах прошлого века, и, соответственно, лифтовое оборудование отжило свое. Сотрудники Фонда заранее предупредили подрядчиков о готовящихся планах.