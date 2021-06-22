Лето, серьезно? Синоптики рассказали, когда в Приморье потеплеет до +32 градусов

Погода обрадует приморцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну что, кажется, лето в конце июня вернулось в Приморье. На этой неделе регион окажется во власти гребня тихоокеанского циклона. Отсюда специалисты прогнозируют сухую и преимущественно солнечную погоду. Хорошие новости – грозовых ливней в эти дни не будет. Понедельник, кстати, был самым холодным днем, дальше воздух будет прогреваться все больше и больше. Уже во вторник среднесуточные температуры воздуха в пределах +19 +28 градусов.

- В середине недели в нижней тропосфере северо-западные потоки поменяются на западные, а затем – юго-западные. Начнет поступать более теплая воздушная масса, температурный фон в Приморье повысится на 1-5 градусов. В континентальных районах днем воздух будет прогреваться до +26 +32 градуса, на побережье +17 +25 градусов, - сообщает в Примгидромете.

Осадки не прогнозируются вплоть до конца недели в том числе и во Владивостоке. Ветер в дальневосточной столице будет от слабого до умеренного. Ночные температуры воздуха в пределах +10 +15 градусов. Дальше дневные температуры в город +19 +25 градусов.

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