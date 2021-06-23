«Я бы так же орала»: в популярном кафе на берегу моря во Владивостоке произошел пожар

Пожар случился в популярном кафе Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Накануне в столице Приморского края в районе Эгершельда вспыхнуло популярное кафе. Видео, разлетевшееся по сети, взволновало многих. Представители точки питания в итоге выступили с заявлением и показали последствия происшествия.

Кафе, расположенное в районе маяка, загорелось во вторник. Судя по видео, кто-то из окружающих попытался прийти на помощь. По крайней мере на кадрах отчетливо видно мужчину с огнетушителем и слышно крики обеспокоенной дамы.

Не обошлось в сети без попыток иронизировать над ситуацией.

«Соль и перец. Огонь и вода. Смартфон и инста. Стихии», «Это то заведение, где до этого кому-то суп на 200 рублей дороже продали?», «Так что, там Геной, живой? И папа пошел домой?», «С огоньком ребята работают», – комментируют жители края.

Нашлись и те, кто подошел со всей серьезностью к произошедшему, ведь пожар мог обернуться печальными последствиями.

«Где огнетушители, инструктаж работников по безопасности?», «Второй случай за июнь месяц. Выключайте все приборы. Очень печально», – делятся приморцы.

Загорелся фритюр. Фото: www.instagram.com/nn_vladivostok

В свою очередь руководство предприятия с помощью соцсетей поспешило успокоить взволнованных клиентов.

– Спасибо, все обошлось. Если бы не голос за кадром в прошлом посте, видео не было бы столь пикантным. Отваливается газопровод от горелки на фритюре, приятного мало, но и страшного тоже ничего, – рассказал в интернете представитель кафе.

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