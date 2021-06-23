«Наша смена – 7 пуль, другая – 5»: приморских автомобилистов обстреливают на трассе?

Вот это извлекли из колеса. Фото: www.instagram.com/mark2_che.

Жалобе жительницы Приморья, появившейся в интернете накануне, многие сначала не поверили. Девушка заявила, что в ее колесе застряла пуля, более того, что она далеко не первая пострадавшая и кто-то обстреливает машины в Уссурийске. Многие пользователи соцсетей перевели все в шутку, мол у снайперов на крышах просто контракт с шиномонтажками. Однако сотрудники одной из мастерских заверили, что шуткам здесь не место.

– Хотелось бы узнать, кому в колесе попадалась пуля? На шинке говорят, что мы пятые с такои проблемой, что вообще происходит?, – поделилась своей бедой в соцсетях пострадавшая.

Девушка рассказала о своей беде, но ей не поверили. Фото: www.instagram.com/mark2_che.

Буквально через пару часов девушку поддержали работники шиномонтажки, предоставив в качестве доказательств фото.

– Михайловское шоссе. Вот пули с колес. В этом году прям урожайно... У нас 2 смены. График 3 суток через 3. Наша смена 7 пуль. Другая 5 достали, – отметил представитель мастерской.

Работники шиномонтажки показали, что вытаскивают из колес. Фото: www.instagram.com/mark2_che.

Особо внимательные и недоверчивые жители края уверяют, что на «патронах» нет срезов на поверхности, а «хвост» сильно загнут. Словом, таких пуль не бывает. Даже после фото, местные жители обвинили в происходящим сами шиномонтажки, отмечая, что заработок нужен всем. Возможно, что в ближайшее время ситуация с «обстрелом» автомобилистов в Уссурийске все же проянится.

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