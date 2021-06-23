Приморским младенцам полагается «приданое»

Подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый ребенок, появившийся в семье, уже самим фактом своего рождения «зарабатывает» на памперсы. Почти 2,5 тысячи приморских семей получили по 30,8 тысячи рублей по поводу счастливого события. С начала года на «приданое» маленьким жителям края из краевого бюджета направлено 83,9 миллиона рублей федеральных и краевых средств. Эта поддержка предусмотрена в рамках национального проекта «Демография» и региональной государственной программой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, это не единственная выплата: почти тысяча молодых мамочек в возрасте от 18 до 25 лет получили еще одну сумму из краевой казны - 19,2 тысячи рублей.

- Оформить эту выплату могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство РФ, - пояснила директор министерства труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая. – На краевую доплату женщинам в возрасте от 18 до 25 лет, родившим первенца, дополнительно направлено почти 22 миллиона рублей.

Итоговая сумма единовременной выплаты молодым мамам выходит вполне существенной,- 50 тысяч рублей, благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко. Он предложил дополнительную выплату из краевого бюджета в плюс к федеральным деньгам.

Конкретно!

Подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.