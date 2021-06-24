Отпросился в аптеку и умер: в Приморье прямо на рабочем месте скончался человек

Мужчина во время работы пожаловался на боли в желудке Фото: Тимур ХАНОВ

Печальная ситуация произошла на прошлой неделе в Хасанском районе Приморского края. Мужчина почувствовал боли в желудке, поехал за лекарствами, но по дороге с рабочего места в поселок скончался. Информацию предоставило отделение ФППК, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отмечает профсоюзная организация, 58-летний машинист экскаватора компании «Примавтодор» трудился в Нарвинском автодорожном тоннеле. Это первый экологический тоннель в России, и он расположен в Хасанском районе Приморья. Во время работы мужчина почувствовал себя дискомфортно и пожаловался коллегам на боли в желудке. Он отпросился у начальства в аптеку и затем отправился в поселок Барабаш на служебном автомобиле. Однако дорожный работник не добрался до своего пункта назначения, а скончался по дороге.

По данному происшествию проводится расследование.