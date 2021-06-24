Вы бы поменяли старый iPhone на новый Samsung? А многие – уже

Чаще всего жители региона обменивают с доплатой старые модели iPhone на новые Samsung Фото: Иван МАКЕЕВ

Популярность услуги трейд-ин при покупке смартфона в салонах МТС Приморье выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. Старые смартфоны марки Apple приморцы предпочитают менять на новые гаджеты бренда Samsung. Такими аналитическими данными поделилась в своем инстаграм-аккаунте руководитель филиала МТС в Приморье Евгения Сысоева.

В топ-3 самых сдаваемых телефонов вошли iPhone 7, iPhone 8 и iPhone 5S. В топ-5 приобретённых по программе трейд-ин — Samsung S20, Samsung А31 и Samsung А51, iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.

Причины популярности трейд-ин понятны — услуга позволяет купить новый смартфон со скидкой, а при суммировании акций стоимость нового гаджета и вовсе может снизиться до 1 рубля.

Средняя стоимость принятого по трейд-ин гаджета в Приморье составляет около 5000 рублей. При этом, больше половины — эконом модели прошлых лет стоимостью до 4000 рублей.