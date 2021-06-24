Приморская компания разработала доступную инвалидную коляску

Коляски от приморского производителя будут стоить в 5 раз дешевле европейских. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания планирует разыграть эти экземпляры в Инстаграм среди тех, кто оставил заявки. Так изготовители смогут определить спрос и собрать обратную связь по качеству продукта.

Руководитель компании «Технокомплекс-ДВ» Андрей Теняков – инвалид-колясочник, а потому «боли» потребителей понимает прекрасно. О создании карбоновой коляски по разумной цене он задумался в 2016 году, когда сам купил подобную.

- Сейчас стоимость карбоновой коляски начинается от 400 тысяч рублей, в Европе – 800 тысяч рублей. У нас будет цена – около 150 тысяч рублей. Мы планируем привлекать инвесторов. У нас есть планы по развитию с разным масштабом производства. На одной линии мы сможем выпускать до 20 тысяч колясок в год, а это 81 коляска в день, – поделился Андрей Теняков.

Благодаря победе в конкурсе «Приморский старт» он получил грант в 2 миллиона рублей на развитие своего стартапа. К конкурсу готовился серьезно – на момент подачи заявки его компания создала 3D-модель одного из двух типов колясок под брендом iCross. Сейчас над первой моделью работают московские специалисты по промышленному дизайну.

Напомним, что главная цель программы «Приморский старт» – поддержка молодых инновационных проектов Приморья, находящихся на начальной стадии развития, но имеющих потенциал к коммерциализации. С помощью программы предприниматели получают поддержку, которая позволяет внедрить новые технологии в производство и превратить инновационный продукт в востребованный на рынке товар. Принять участие в конкурсе могут приморские компании и индивидуальные предприниматели из реестра МСП, ведущие научную деятельность. Грант можно потратить на создание рабочего прототипа, доработку конечной версии продукта, разработку конструкторской документации, коммерциализацию продукта и завершение НИОКР. Прием проектов на первый этап второго конкурса «Приморский старт» продолжается до 30 июня. Участников ждут три этапа: предварительная аккредитация проекта, заочная экспертиза и очная защита перед жюри. Организаторы – Правительство Приморского края и ДВФУ. Полные условия участия в грантовом конкурсе «Приморский старт» доступны на сайте проекта primstart.rutechpark.ru.