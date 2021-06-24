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Владивосток24 июня 2021 15:22

Прививка от COVID-19 в Приморье доступна на всех территориях края

Полную вакцинацию прошли уже почти 150 тысяч жителей региона
Елена КРАЙНЕВАЕлена КРАЙНЕВА
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Вакцина для жителей Приморья абсолютно бесплатная

Вакцина для жителей Приморья абсолютно бесплатная

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморском крае созданы все условия для удобства граждан, решивших защитить себя от новой коронавирусной инфекции. Пункты вакцинопрофилактики, организованные в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, работают в торговых центрах, МФЦ, других общественных местах, организуются выездные бригады на предприятия.

- Процедура прививки становится максимально удобным для граждан, – отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ Анна Симакова, подчеркнув также, что жители других стран мира записываются в листы ожидании и ждут своих прививок по 2-3 месяца.

Ради повышения доступности прививки в регионе продлили расписание работы пунктов вакцинации в общественных местах:

- Для удобства жителей мы пересмотрели режимы работы мобильных пунктов вакцинации таким образом, чтобы жителям было удобно зайти на прививку после рабочего дня или в обеденный перерыв. Вакцины в регионе достаточно, она поступает партиями и сразу доставляется в медучреждения региона, – отметили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Жители сел и поселков могут записаться на прививку от COVID-19 в фельдшерско-акушерских пунктах, туда выедет прививочная бригада. Представители предприятий имеют возможность передать заявку в ближайшую поликлинику для организации вакцинации трудовых коллективов. В мобильных пунктах предварительная запись не требуется, достаточно иметь с собой паспорт и СНИЛС.

Конкретно!

Адреса и режимы работы мобильных пунктов вакцинации в Приморье

Владивостокский городской округ

– МФЦ на Тихой (ул. Борисенко, 102), рабочие дни с 16.00 до 20.00;

– ТЦ «Черемушки» (ул. Черемуховая, 15, 2 эт, павильон 204), ежедневно с 11.00 до 19.00;

– ТЦ «Махаон», (ул. Окатовая, 28), каждый понедельник и среду с 10.00 до 13.00;

– ТЦ «Калина Молл» (ул. Калинина, 8, минус 2 этаж, зона гардероба), каждый вторник и четверг с 10.00 до 13.00;

– ТЦ «Дружба» (Русская, 4/2к, 1 этаж), рабочие дни с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00;

– супермаркет «Реми» (ул. Бородинская, 14, строение 6), с понедельник по субботу с 12.00 до 15.00;

– ТЦ «Клевер Хаус», (ул. Семеновская, 15), ежедневно с 13.00 до 18.00;

– Владивостокский цирк (ул. Светланская, 103), 24 июня с 17.00 до 20.00; 26 и 27 июня с 10.30 до 20.00; 30 июня и 1 июля с 17.30 до 20.00;

– ТЦ «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д), с понедельник по субботу с 10.00 до 17.00;

– ТЦ «Андромеда» (поселок Трудовое, ул. Лермонтова, 77б), понедельник – суббота с 16.00 до 19.00;

– ТЦ «Центральный» (ул. Светланская, 29, 4 этаж), понедельник, среда, пятница с 14.00 до 18.00;

– здание Правительства Приморского края, (ул. Светланская, 22, 1 этаж), рабочие дни с 9.00 до 16.00;

– медицинский пункт ДВФУ, (поселок Аякс, корпус 1.2), ежедневно с 9.00 до 16.00.

Арсеньевский городской округ, Яковлевский муниципальный район

– Арсеньев (ул. Жуковского, 39/2), среда – воскресенье с 10.00 до 18.00.

Артемовский городской округ

– ТЦ «Авиатор» (ул. Фрунзе, 32а), ежедневно с 10.00 до 20.00;

– ТЦ «Городской» (ул. Кирова, 11в), ежедневно с 10.00 до 20.00;

Дальнегорский городской округ

– ОАО «Дальнегорский ГОК» (пр-т 50 лет Октября, 192/206), рабочие дни с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00.

Дальнереченский городской округ

– Центральная городская библиотека, (ул. Ленина, 71а), с 11.00 до 18.00;

– МФЦ, дом культуры «Восток» (ул. Ленина 101), рабочие дни с 9.00 до 16.00;

– врачебная амбулатория села Ракитное, (ул. Комсомольская, 26), рабочие дни с 8.00 до 16.00;

– городской рынок, (ул. Героев Даманского, 15), воскресенье с 10.00 до 14.00;

Лесозаводский городской округ

– ул. Пушкинская, 38, с 8.00 до 18.00;

– ул. 9 января, 102, с 8.00 до 18.00.

Находкинский городской округ

– поселок Врангель, ТЦ «РЕМИ» (Восточный пр-т, 3), ежедневно с 9.00 до 16.00;

– поселок Южно-Морской (ул. Гайдамакская, 4), ежедневно с 8.00 до 20.00;

– ТЦ «МЕГА» (ул. Спортивная, 2а), рабочие дни с 8.00 до 19.30, суббота с 9.30 до 15.30.

Партизанский городской округ

– филиал Сбербанка (ул. Замараева, 3), ежедневно 10.00 до 14.00.

Спасский городской округ

– дом культуры «Приморье» (ул. Красногвардейская, 75/1), рабочие дни с 10.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 15.00;

– Спасский индустриально-экономический колледж (ул. Цементная, 29а), с 15.00 до 19.00.

Уссурийский городской округ

– администрация Уссурийского городского округа (ул. Некрасова, 66), рабочие дни с 10.00 до 16.00;

– ТЦ «Новый ГУМ» (ул. Чичерина, 105), ежедневно с 10.00 до 16.00;

– ТЦ «МОСКВА» (ул. Суханова, 52), ежедневно с 10.00 до 16.00.

Кировский муниципальный район

– поселок «Горные ключи», рынок (ул. Юбилейная, 26а), ежедневно с 10.00 до 13.00.

Лазовский муниципальный округ

– село Лазо (ул. Советская, 69), ежедневно с 14.00 до 18.00;

– поселок Преображение (пер. Партизанский, 20), ежедневно с 14.00 до 18.00.

Михайловский муниципальный район

– амбулатория поселка Новошахтинский (ул. Ленинская, 2), ежедневно с 9.00 до 18.00.

Надеждинский муниципальный район

– поселок Раздольное, амбулатория (улица Котовского, 1г), рабочие дни с 9.00 до 15.00;

– поселок Тавричанка, амбулатория (ул. Лазо, 3), рабочие дни с 9.00 до 15.00.

– село Вольно-Надеждинское, терапевтический корпус (ул. Дрегиса, 9), понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.00;

– поселок Соловей-Ключ, ФАП (ул. Центральная, 37), понедельник, среда, пятница с 9.00 до 15.00, вторник, четверг с 12.00 до 18.00;

– село Кипарисово, ФАП (ул. Советская, 1в), понедельник, среда, пятница с 9.00 до 15.00, вторник, четверг с 12.00 до 18.00;

– поселок Тимофеевка, ФАП (ул. Шоссейная, 11а), понедельник, среда, пятница с 9.00 до 15.00, вторник, четверг с 12.00 до 18.00;

– село Тереховка, ФАП (ул. Ленина, 4б), понедельник, среда, пятница с 9.00 до 15.00, вторник, четверг с 12.00 до 18.00.

Пожарский муниципальный район:

– село Нагорное, ФАП (ул. Юбилейная, 12), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Игнатьевка, ФАП (ул. Советская, 9), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Емельяновка, ФАП (ул. Пограничная, 13), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Никитовка, ФАП (ул. Зеленая, 25а), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Федосьевка, ФАП (ул. Трудовая, 5а), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Соболиный, ФАП (ул. Родниковая, 2), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Ясеневый, ФАП (ул. Школьная, 1а), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Новостройка, амбулатория, (ул. Заводская, 10), ежедневно с 8.00 до 15.00;

– село Светлогорье, амбулатория, (ул. Хомякова, 8), ежедневно с 8.00 до 15.00.

Ханкайский муниципальный округ:

– село Камень-Рыболов, центральная площадь (ул. Кирова, 8), ежедневно с 8.00 до 15.30.

Хасанский муниципальный район

– село Барабаш, амбулатория (ул. Гарнизонная, 19), ежедневно с 8.00 до 16.00;

– поселок Зарубино, амбулатория (ул. Нагорная, 21), ежедневно с 8.00 до 16.00;

– поселок Краскино, амбулатория (ул. Ленина, 22), ежедневно с 8.00 до 16.00.

Хорольский муниципальный округ:

– село Хороль, (ул. Калининская, 20), ежедневно с 8.00 до 16.00;

– ТЦ Елена (ул. Ленинская, 104а), ежедневно с 8.00 до 16.00.