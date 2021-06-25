Дети Эгершельда вернутся к играм во дворах

Портовики закончили работы по благоустройству игровой площадки возле Дома детства и юношества им. Крыгина. Генеральный директор ВМТП Роман Кухарук пообещал жителям Саратовской, что скоро и в их дворе дети снова будут играть на обновленной площадке.

ВМТП не первый год держит шефство над Домом детства и юношества им. Крыгина: помогает с ремонтом, спонсировал приобретение музыкальных инструментов (два пианино и баяна), предоставляет помещение, где дети занимаются танцами. В прошлом году директор этого учреждения Ольга Крючкова обратилась в Торговый порт с просьбой благоустроить детскую площадку:

«Эта площадка была в ужасающем состоянии и выглядела не безопасной. Порт на нашу просьбу как всегда откликнулся, и сегодня у нас есть место, где смогут играть не только наши юные артисты, но и дети из соседних домов».

Роман Кухарук. Фото: пресс-служба ВМТП.

Первым ярким событием на детской площадке станет праздник 30 июня. Порт пригласит художников, которые вместе с детьми распишут серую стену по периметру.

Следующая цель портовиков – детская площадка на Саратовской. Генеральный директор ВМТП Роман Кухарук показал местным жителям макет будущего благоустройства и дал команду начать работы.

«Жители улицы Саратовская чувствуют большую связь с портом – наши дома строили портовики, многие сотрудники здесь и живут, мы ежедневно видим терминалы из окон. Мы собрали подписи с просьбой о помощи, чтобы ВМТП обновил нашу детскую площадку, единственную рядом с этими домами», – рассказала Светлана Цитрикова, председатель дома №13 на Саратовской.

Благоустройство детских площадок – лишь часть того, что порт делает для жителей Эгершельда. Портовики поддерживают школы № 6 и 39 и Казанский храм.

«Также мы запланировали целый комплекс мер, чтобы минимизировать любое негативное воздействие на город, связанное с работой порта – рассматриваем покупку анализаторов пыли и озеленение, запускаем новую систему пылеподавления, которая создаст защитный водяной купол высотой 5-10 метров, ведем работы по уменьшению шума на производстве», – рассказал жителям Роман Кухарук, генеральный директор ВМТП.